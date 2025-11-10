New York: in calo Axon Enterprise

(Teleborsa) - Retrocede il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine
, con un ribasso del 2,41%.
La tendenza ad una settimana di Axon Enterprise
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Axon Enterprise
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 579 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 604,2 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 570.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)