New York: in calo Axon Enterprise
(Teleborsa) - Retrocede il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine, con un ribasso del 2,41%.

La tendenza ad una settimana di Axon Enterprise è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Axon Enterprise, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 579 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 604,2 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 570.

