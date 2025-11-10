New York: rosso per Humana

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società che offre servizi di assicurazione sanitaria
, che presenta una flessione del 3,52% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500
, evidenzia un rallentamento del trend di Humana
rispetto all'indice del basket statunitense
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Humana
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 240,2 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 247,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 237,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)