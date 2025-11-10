Milano 17:35
New York: rosso per Humana

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società che offre servizi di assicurazione sanitaria, che presenta una flessione del 3,52% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Humana rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Humana segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 240,2 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 247,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 237,2.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
