New York: rosso per Humana

società che offre servizi di assicurazione sanitaria

S&P-500

Humana

indice del basket statunitense

Humana

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione del 3,52% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 240,2 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 247,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 237,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)