Milano 17:35
46.421 +0,90%
Nasdaq 21:01
25.193 -2,12%
Dow Jones 21:01
49.041 -0,74%
Londra 17:40
10.315 -0,26%
Francoforte 17:37
24.781 -0,07%

Expedia scambia in rosso a New York

Migliori e peggiori, In breve
Expedia scambia in rosso a New York
Ribasso per il comparatore turistico mondiale, che tratta in perdita del 13,56% sui valori precedenti.
Condividi
```