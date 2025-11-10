New York: su di giri Enphase Energy

società di tecnologia energetica americana

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,43%.Il confronto del titolo con l', su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 30,88 USD con tetto rappresentato dall'area 32,38. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 29,91.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)