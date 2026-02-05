Enphase Energy, scendono le quotazioni a New York

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società di tecnologia energetica americana
, che esibisce una perdita secca dell'8,45% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Enphase Energy
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Enphase Energy
rispetto all'indice.
Il quadro tecnico di breve periodo di Enphase Energy
mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 50,63 USD. Rischio di discesa fino a 45,56 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 55,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)