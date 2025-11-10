Milano 13:39
43.829 +2,12%
Nasdaq 7-nov
25.060 -0,28%
Dow Jones 7-nov
46.987 +0,16%
Londra 13:39
9.772 +0,92%
Francoforte 13:39
23.986 +1,76%

Oro: 4.076,04 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Oro: 4.076,04 dollari alle 08:30
L'Oro vale 4.076,04 dollari l'oncia (+1,9%) alle 08:30.
Condividi
```