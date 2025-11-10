Milano 13:39
43.829 +2,12%
Nasdaq 7-nov
25.060 -0,28%
Dow Jones 7-nov
46.987 +0,16%
Londra 13:39
9.772 +0,92%
Francoforte 13:39
23.986 +1,76%

Parigi: andamento rialzista per Accor

Migliori e peggiori, Turismo
Parigi: andamento rialzista per Accor
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del Gruppo di servizi francese, con una variazione percentuale del 2,68%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Accor più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, la big delle catene alberghiere è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 46,87 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 46,41. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 47,33.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
