Parigi: andamento rialzista per Accor

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del Gruppo di servizi francese
, con una variazione percentuale del 2,68%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Accor
più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, la big delle catene alberghiere
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 46,87 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 46,41. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 47,33.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)