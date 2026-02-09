Milano
Lunedì 9 Febbraio 2026, ore 18.29
Parigi: andamento rialzista per Teleperformance
,
In breve
09 febbraio 2026 - 13.00
Punta con decisione al rialzo la performance di
il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi
, con una variazione percentuale del 3,56%.
Titoli e Indici
Teleperformance
+1,76%
