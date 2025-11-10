Milano
13:44
43.839
+2,15%
Nasdaq
7-nov
25.060
-0,28%
Dow Jones
7-nov
46.987
+0,16%
Londra
13:44
9.777
+0,98%
Francoforte
13:44
23.996
+1,81%
Lunedì 10 Novembre 2025, ore 14.01
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: in bella mostra l'indice del settore alimentare italiano
Piazza Affari: in bella mostra l'indice del settore alimentare italiano
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
10 novembre 2025 - 10.00
In forte aumento il
comparto alimentare a Piazza Affari
, che con il suo +2,55% avanza a quota 74.021,58 punti.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: in bella mostra l'indice del settore alimentare italiano
Indice del settore alimentare italiano, scendono le quotazioni a Piazza Affari
Indice del settore alimentare italiano, quotazioni in calo a Piazza Affari
Piazza Affari: balza in avanti l'indice del settore alimentare italiano
Argomenti trattati
Piazza Affari
(298)
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Food, Beverage And Tobacco
+3,12%
Altre notizie
Piazza Affari: rosso per l'indice del settore alimentare italiano
Piazza Affari: in perdita l'indice del settore alimentare italiano
Piazza Affari: performance negativa per l'indice del settore alimentare italiano
Piazza Affari: pioggia di acquisti sull'indice del settore alimentare italiano
Piazza Affari: rialzo controllato per l'indice del settore alimentare italiano
Piazza Affari: giornata fiacca per l'indice del settore alimentare italiano
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto