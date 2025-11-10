Responsabilità, pragmatismo e prudenza: Giorgetti difende azione Governo

(Teleborsa) - Il Governo
ha proposto al Parlamento di continuare nel 2026 sulla strada percorsa nei mille giorni e quindi controllo delle spese, supporto agli investimenti, sostegno ai redditi reali, investimenti in Sanità.
Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti,
intervenendo in videocollegamento alla Giornata dell'economia 2025 presso la Camera di commercio di Sondrio. Sono
le linee direttrici che hanno permesso in tre anni all'Italia di ridurre il deficit
di cinque punti e mezzo di tornare in avanzo primario, portare lo spread da 236 a 75 punti base, migliorare il rating sovrano".
"Insomma - ha aggiunto - la strada fondata sul gestire i conti degli italiani con responsabilità, pragmatismo e prudenza".
Intanto, il Ministro Giorgetti oggi è tornato a difendere le scelte del Governo sulla Manovra: siamo stati "massacrati" per aver cercato di aiutare non i ricchi, ma chi guadagna "cifre ragionevoli".
Ma non c'è problema: noi pensiamo di "essere nel giusto", ha detto provando ad archiviare le critiche piovute sul taglio dell'Irpef al ceto medio contenuto nella prossima legge di bilancio.
A distanza di giorni, l'eco dei rilievi sollevati da Istat, Banca d'Italia, Upb e Corte dei Conti sugli effetti della riduzione della seconda aliquota Irpef non si è ancora esaurita. Il ministro, che già a caldo aveva rassicurato sulla tutela dei redditi medi, torna a fare chiarezza. "Negli anni scorsi si è intervenuti sui ceti più deboli", mettendo 18 miliardi l'anno scorso, riconfermati anche quest'anno, cui si aggiunge la stabilizzazione del cuneo contributivo; ora facciamo uno "sforzo ulteriore" coprendo "anche la fascia dei redditi fino a 50mila euro": "mi sembra una logica nell'orizzonte pluriennale sensata", sottolinea il ministro, che non nasconde un certo disappunto: penso che un'analisi serena e oggettiva "del complesso della manovra "possa portare a ben altri risultati".