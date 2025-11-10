Responsabilità, pragmatismo e prudenza: Giorgetti difende azione Governo

(Teleborsa) -ha proposto al Parlamento di continuare nel 2026 sullaLo ha detto il ministro dell'Economia,intervenendo in videocollegamento alla Giornata dell'economia 2025 presso la Camera di commercio di Sondrio.le linee direttrici che hanno permessodi cinque punti e mezzo di tornare in avanzo primario, portare lo spread da 236 a 75 punti base, migliorare il rating sovrano"."Insomma - ha aggiunto - la strada fondataIntanto, il Ministro Giorgetti oggi è tornato a difendere le scelte del Governo sulla Manovra:Ma non c'è problema: noi pensiamo di "essere nel giusto", ha detto provando ad archiviare le critiche piovute sulA distanza di giorni, l'eco dei rilievi sollevati da Istat, Banca d'Italia, Upb e Corte dei Conti sugli effetti della riduzione della seconda aliquota Irpef non si è ancora esaurita. Il ministro, che già a caldo aveva rassicurato sulla tutela dei redditi medi, torna a fare chiarezza. "Negli anni scorsi si è intervenuti sui ceti più deboli", mettendo 18 miliardi l'anno scorso, riconfermati anche quest'anno, cui si aggiunge la stabilizzazione del cuneo contributivo; ora facciamo uno "sforzo ulteriore" coprendo "anche la fascia dei redditi fino a 50mila euro": "mi sembra una logica nell'orizzonte pluriennale sensata", sottolinea il ministro,