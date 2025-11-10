Manovra, Giorgetti: "Massacrati su taglio Irpef al ceto medio"

(Teleborsa) - "Una volta che abbiamo cercato di aiutare non i ricchi ma chi guadagna delle cifre ragionevoli siamo stati massacrati. Ma non c'è problema, perché pensiamo di essere nel giusto". In uno sfogo a margine del Festival Bergamo Città d'impresa il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti
difende le scelte del governo e respinge le critiche arrivate al taglio dell'Irpef al ceto medio
contenuto in manovra.
Ma a distanza di giorni, l'eco dei rilievi sollevati da Istat, Banca d'Italia, Upb e Corte dei Conti
sugli effetti della riduzione della seconda aliquota Irpef non si è ancora esaurita. Ed la leader dem Elly Schlein,
lancia una sfida all'esecutivo: portare la "ridistribuzione delle ricchezze" al centro del dibattito.
"Bisogna capire cosa si intende per ricco: se uno che guadagna 45mila lordi, quindi circa 2mila netti lo è, Istat, Bankitalia e Upb hanno un concezione della vita un po'... – ha commentato Giorgetti –.
Noi siamo intervenuti quest'anno sul ceto medio, perché i ceti più svantaggiati sono stati negli anni scorsi più attenzionati. Abbiamo messo circa 18 miliardi l'anno scorso e li abbiamo rimessi quest'anno per i redditi inferiori a 35mila euro. Quest'anno, come abbiamo sempre detto, abbiamo fatto uno sforzo ulteriore e abbiamo coperto anche la fascia di redditi fino a 50 mila euro. Considerando l'orizzonte pluriennale, a me sembra una logica assolutamente sensata". "Mi dispiace che questo tipo di analisi si siano concentrate soltanto in una annualità – ha aggiunto il ministro –, dimenticando che noi abbiamo reso stabili e definitivi quei tagli del cuneo contributivo che abbiamo introdotto negli anni precedenti, non è che fossero una tantum, sono stati riconfermati anche per quest'anno. Quindi un'analisi serena e oggettiva credo che possa portare a ben diversi risultati".
"L'Istat ha segnalato che è un intervento del quale per l'85% beneficeranno le famiglie più ricche di quella fascia", insiste Schlein,
ricordando che la misura darà "30 euro all'anno in più a chi guadagna 30mila euro ma ne darà 440 in più all'anno a chi ne guadagna 199mila, quindi una volta ancora stanno aiutando i più ricchi".
"Giorgetti nel panico oggi prova a difendere l'indifendibile dicendo che non è una manovra per i ricchi", rincara Angelo Bonelli di Avs.
"Meloni continua a spostare l'attenzione mentre opprime gli italiani con tasse à gogo su famiglie, imprese e lavoratori", accusa il vicepresidente M5s Mario Turco
, che rilancia l'idea di una "raider tax"
sulle operazioni finanziarie speculative. Questo governo è riuscito a mettere "i penultimi contro gli ultimi", chiosa il leader pentastellato Giuseppe Conte
.
La manovra
si prepara intanto alla prova delle modifiche parlamentari, con gli emendamenti dei partiti attesi per venerdì in Senato. Giorgetti,
che già ha aperto su affitti brevi, dividendi e compensazioni dei crediti, promette modifiche anche sull'iper e superammortamento per le imprese. "Cercheremo di trovare una soluzione", annuncia: renderlo "pluriennale – dice Giorgetti – sarebbe una bella cosa". Alle banche invece Giorgetti riserva l'ennesima stoccata:
è più facile guadagnare con "la gestione statica dei soldi depositati", ma devono tornare – è il monito – a "concentrarsi sull'attività creditizia tradizionale".
In vista dell'Ecofin
di giovedì, che tratterà il tema dell'energia, il titolare del Mef si appresta, infine, a "difendere le nostre buone ragioni sulla tassazione" del gas: altrimenti, avverte, "sarà la pietra tombale sull'industria italiana dal 2033 in avanti".