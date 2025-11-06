Manovra, Giorgetti: "Priorità conti in ordine. Spazi più contenuti che i passato"

(Teleborsa) - "Il mantenimento di unaper il nostro Paese". E' quanto ribadito dal Ministro dell'Economia, nel corso dell'audizione alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla Manovra.Giorgetti ha richiamato lasui mercati internazionali, che va a beneficio delle istituzioni finanziarie e delle aziende del nostro Paese.Parlando della dimensione della manovra, Giorgetti ha ricordato che "nel nuovo quadro di governance europea,rispetto al passato" ed "ognidella manovra 2026-28, pari ad un valore medio annuo di 18 miliardi, con le precedenti, per le sue dimensioni,".Il Ministro ha ricordato che la Manovra, dove "l'attenzione sulle politiche bilancio perseguita dagli Stati è molto elevata" ed in cui risulta prioritario "in linea con le regole di governance Ue". Questo non vuol dire che il governo non abbia puntato a dare. Lo ha fatto - ha ricordato - con iled estendendo la platea di chi aveva beneficiato del cuneo fiscale, coinvolgendoper un valore del beneficio medio atteso di 218 euro all'anno.A proposito delladelle cartelle, Giorgetti ha spiegato che il "costo teorico in termini di minori entrate" viene "compensato nel lungo termine".Sul tema del- circa 10 miliardi nel triennio - il Ministro ha affermato che "alla luce della solidità e profittabilità del sistema bancario".Per quanto concerne le, Giorgetti ha confermaot che "relativamente alle spese militari nel prossimo triennio e, qualora se ne ravvisasse la necessità", l'Italia "potrebbe valutare l'attivazione della clausola nazionale di salvaguardia prevista per tali tipologie di spese".Ricordando che il testo della"rappresenta la proposta", Giorgetti ha spiegato che il, volti a migliorarla, e su questo avrà "come di consueto, la massima collaborazione delle strutture tecniche" del MEF, ma occorre "ricordare che i nuovi parametri europei impongono un'attenta valutazione degli effetti finanziari delle proposte emendative alla luce del rispetto non solo dei saldi di finanza pubblica ma anche della traiettoria della spesa".