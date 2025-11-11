New York: in calo Nvidia

chipmaker

(Teleborsa) - Sottotono il, che passa di mano con un calo del 3,14%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Il quadro tecnico di breve periodo dellamostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 194,6 USD. Rischio di discesa fino a 191,8 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 197,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)