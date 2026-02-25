Milano 17:35
47.170 +1,11%
Nasdaq 18:01
25.274 +1,19%
Dow Jones 18:01
49.428 +0,52%
Londra 17:35
10.806 +1,18%
Francoforte 17:35
25.176 +0,76%

New York: brillante l'andamento di Nvidia

Migliori e peggiori, In breve
New York: brillante l'andamento di Nvidia
Rialzo marcato per il chipmaker, che tratta in utile del 2,20% sui valori precedenti.
Condividi
```