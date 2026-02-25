New York: brillante l'andamento di Nvidia

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il chipmaker
, in guadagno del 2,20% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Nvidia
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società di chip
rispetto all'indice.
Tecnicamente, Nvidia
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 198,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 194,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 201,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)