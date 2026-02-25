Milano 17:35
New York: brillante l'andamento di Nvidia

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il chipmaker, in guadagno del 2,20% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Nvidia evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società di chip rispetto all'indice.


Tecnicamente, Nvidia è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 198,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 194,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 201,6.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
