New York: nuovo spunto rialzista per Walt Disney

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del creatore di Mickey Mouse
, con una variazione percentuale del 2,23%.
Il confronto del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Walt Disney
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve del colosso dell'intrattenimento
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 115,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 113,1. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 118,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)