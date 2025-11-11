Milano 17:35
44.439 +1,24%
Nasdaq 20:55
25.566 -0,18%
Dow Jones 20:55
47.935 +1,20%
Londra 17:35
9.900 +1,15%
Francoforte 17:35
24.088 +0,53%

New York: nuovo spunto rialzista per Walt Disney

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del creatore di Mickey Mouse, con una variazione percentuale del 2,23%.

Il confronto del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Walt Disney rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


La tendenza di breve del colosso dell'intrattenimento è in rafforzamento con area di resistenza vista a 115,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 113,1. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 118,1.

