Walt Disney scivola in fondo al mercato di New York

(Teleborsa) - Scende sul mercato il creatore di Mickey Mouse
, che soffre con un calo del 5,73%.
L'andamento di Walt Disney
nella settimana, rispetto al Dow Jones
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status tecnico del colosso dell'intrattenimento
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 107,3 USD, mentre il primo supporto è stimato a 104,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 109,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)