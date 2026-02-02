Milano 17:35
46.005 +1,05%
Nasdaq 22:00
25.739 +0,73%
Dow Jones 22:00
49.408 +1,05%
Londra 17:35
10.342 +1,15%
Francoforte 17:35
24.798 +1,05%

Walt Disney scivola in fondo al mercato di New York

Migliori e peggiori
Walt Disney scivola in fondo al mercato di New York
(Teleborsa) - Scende sul mercato il creatore di Mickey Mouse, che soffre con un calo del 5,73%.

L'andamento di Walt Disney nella settimana, rispetto al Dow Jones, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo status tecnico del colosso dell'intrattenimento è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 107,3 USD, mentre il primo supporto è stimato a 104,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 109,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
