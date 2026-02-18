New York: balza in avanti Walt Disney

(Teleborsa) - Bene il creatore di Mickey Mouse
, con un rialzo dell'1,90%.
La tendenza ad una settimana di Walt Disney
è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico del colosso dell'intrattenimento
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 106,3 USD con area di resistenza individuata a quota 108,2. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 105,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)