Senato USA approva legge per mettere fine allo Shutdown

(Teleborsa) -, il più lungo blocco delle attività governative nella storia degli Stati Uniti. La legge approvata concontro 40 contrari, interrompe una situazione di stallo durata settimane, che ha bloccato i sussidi alimentari per milioni di persone, lasciato migliaia di dipendenti federali senza lavoro e letteralmente paralizzato il traffico aereo.La legge è stata approvata con ile con il, che hanno cercato senza successo di vincolare l'accordo alla proroga gli(Affordable Care Act), in scadenza a fine anno. L'accordo raggiunto prevedesulla proroga dei sussidi, che riguardano 24 milioni di americani, maIl leader della minoranza democratica al Senatoraggiunto domenica sera, perché non garantisce che i sussidi sopravvivranno fino al 2026 e quindi milioni di americani si troveranno ad affrontare costi assicurativi molto più alti senza questi sussidi.L'accordo del Senato, annulla tutti i licenziamenti dei dipendenti federali legati alla chiusura delle attività governative e garantirebbe che tutti i dipendenti federali ricevano gli stipendi mancati durante lo Shutdown. L'accordo include anche disposizioni per un processo di bilancio bipartisan e impedisce alla Casa Bianca di utilizzare risoluzioni permanenti per rifinanziare il governo.La misura votata ieri dal Senato, dove lo speaker Mike Johnson conta di, in modo da garantire il riavvio di tutte le attività governative nei tempi più brevi possibili.