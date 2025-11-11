Senato USA approva legge per mettere fine allo Shutdown

(Teleborsa) - Il Senato USA ha approvato
l'accordo che porterà alla fine dello Shutdown
, il più lungo blocco delle attività governative nella storia degli Stati Uniti. La legge approvata con 60 voti a favore
contro 40 contrari, interrompe una situazione di stallo durata settimane, che ha bloccato i sussidi alimentari per milioni di persone, lasciato migliaia di dipendenti federali senza lavoro e letteralmente paralizzato il traffico aereo.
La legge è stata approvata con il sostegno di quasi tutti i Repubblicani
e con il voto favorevole di otto Democratici
, che hanno cercato senza successo di vincolare l'accordo alla proroga gli incentivi sulle assicurazioni sanitarie
(Affordable Care Act), in scadenza a fine anno. L'accordo raggiunto prevede a dicembre la votazione
sulla proroga dei sussidi, che riguardano 24 milioni di americani, ma non ne garantisce l'esito
.
Il leader della minoranza democratica al Senato Chuck Schumer ha condannato l'accordo
raggiunto domenica sera, perché non garantisce che i sussidi sopravvivranno fino al 2026 e quindi milioni di americani si troveranno ad affrontare costi assicurativi molto più alti senza questi sussidi.
L'accordo del Senato finanzia il governo fino alla fine di gennaio
, annulla tutti i licenziamenti dei dipendenti federali legati alla chiusura delle attività governative e garantirebbe che tutti i dipendenti federali ricevano gli stipendi mancati durante lo Shutdown. L'accordo include anche disposizioni per un processo di bilancio bipartisan e impedisce alla Casa Bianca di utilizzare risoluzioni permanenti per rifinanziare il governo.
La misura votata ieri dal Senato passa ora alla Camera
, dove lo speaker Mike Johnson conta di votarla entro mercoledì prossimo
, in modo da garantire il riavvio di tutte le attività governative nei tempi più brevi possibili.