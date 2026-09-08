Caro carburante, MIT: in arrivo 11,4 milioni per imprese trasporto merci e persone

(Teleborsa) - Entro fine settembre sono in arrivo altri 11,4 milioni di euro destinati alle imprese che esercitano attività di trasporto merci e persone in conto terzi. L’appello del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che aveva chiesto maggiori risorse per il comparto, è stato recepito in un emendamento governativo al decreto-legge sul caro carburante del 27 luglio.



La modifica dispone l’incremento, per ulteriori 11,4 milioni di euro per il 2026, dell’autorizzazione di spesa relativa al contributo, riconosciuto sotto forma di credito d’imposta contro il caro gasolio, in favore delle imprese di autotrasporto e di trasporto passeggeri con autobus Euro V ed Euro VI.



Il bonus - informa il MIT - sarà accessibile tramite apposita piattaforma dopo la conversione del decreto-legge, prevista entro la fine di settembre.

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