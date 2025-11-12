Milano 9:51
44.918 +1,08%
Nasdaq 11-nov
25.533 0,00%
Dow Jones 11-nov
47.928 +1,18%
Londra 9:51
9.910 +0,11%
24.359 +1,13%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 dell'11/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 dell'11/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 novembre

Risultato positivo per l'Eurostoxx 50, che lievita dell'1,08%.

Il quadro tecnico di breve periodo dell'Eurostoxx 50 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 5.779. Rischio di discesa fino a 5.620 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 5.938.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
