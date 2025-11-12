Francoforte: andamento rialzista per Zalando

società che vende calzature e moda online

Zalando

DAX

Zalando

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della, con una variazione percentuale del 2,00%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.La situazione di medio periodo diresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 23,77 Euro. Supporto visto a quota 22,92. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 24,62.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)