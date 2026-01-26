Milano 17:29
44.963 +0,29%
Nasdaq 17:30
25.776 +0,67%
Dow Jones 17:30
49.259 +0,33%
Londra 17:30
10.157 +0,13%
Francoforte 17:30
24.950 +0,20%

Francoforte: movimento negativo per Zalando

Sottotono la società che vende calzature e moda online, che passa di mano con un calo del 2,05%.
