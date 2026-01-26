Milano
17:29
44.963
+0,29%
Nasdaq
17:30
25.776
+0,67%
Dow Jones
17:30
49.259
+0,33%
Londra
17:30
10.157
+0,13%
Francoforte
17:30
24.950
+0,20%
Lunedì 26 Gennaio 2026, ore 17.47
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: movimento negativo per Zalando
Francoforte: movimento negativo per Zalando
Migliori e peggiori
,
In breve
26 gennaio 2026 - 13.00
Sottotono la
società che vende calzature e moda online
, che passa di mano con un calo del 2,05%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: brillante l'andamento di Zalando
Francoforte: si concentrano le vendite su Zalando
Francoforte: scambi negativi per Zalando
Francoforte: scambi negativi per Zalando
Titoli e Indici
Zalando
-1,54%
Altre notizie
Francoforte: rosso per Zalando
Francoforte: rally per Zalando
Francoforte: scambi al rialzo per Zalando
Francoforte: calo per Zalando
Francoforte: luce verde per Zalando
Francoforte: si concentrano le vendite su Zalando
Guide
Criptovalute, stablecoin e Euro digitale: come orientarsi
Negli ultimi anni, il termine "valuta digitale" è diventato un contenitore in cui confluiscono strumenti in realtà molto diversi tra loro, spesso confusi nel dibattito pubblico.
leggi tutto