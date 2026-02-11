Francoforte: scambi negativi per Zalando

(Teleborsa) - Ribasso per la società che vende calzature e moda online
, che presenta una flessione del 3,04%.
Il confronto del titolo con il DAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Zalando
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le tendenza di medio periodo di Zalando
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 22,12 Euro. Supporto stimato a 21,46. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 22,78.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)