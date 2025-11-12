Milano 9:55
44.876 +0,98%
Nasdaq 11-nov
25.533 0,00%
Dow Jones 11-nov
47.928 +1,18%
Londra 9:55
9.906 +0,06%
24.334 +1,02%

Francoforte: giornata depressa per Ionos

Migliori e peggiori
Francoforte: giornata depressa per Ionos
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Ionos, che mostra un decremento del 2,97%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Ionos, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario tecnico di Ionos mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 25,48 Euro con area di resistenza individuata a quota 26,93. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 24,82.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```