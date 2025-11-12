Francoforte: giornata depressa per Ionos

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Ionos
, che mostra un decremento del 2,97%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Ionos
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Ionos
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 25,48 Euro con area di resistenza individuata a quota 26,93. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 24,82.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)