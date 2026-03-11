Francoforte: in calo Ionos

Ionos

Ionos

(Teleborsa) - Ribasso per, che presenta una flessione del 3,00%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,66%, rispetto a -1,27% del).Lo status tecnico di medio periodo diribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 22,97 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 23,47, mentre il primo supporto è stimato a 22,47.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)