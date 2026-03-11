Milano 11:17
44.899 -0,67%
Nasdaq 10-mar
24.956 0,00%
Dow Jones 10-mar
47.707 -0,07%
Londra 11:17
10.336 -0,74%
Francoforte 11:17
23.659 -1,29%

Francoforte: in calo Ionos

(Teleborsa) - Ribasso per Ionos, che presenta una flessione del 3,00%.

Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Ionos mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,66%, rispetto a -1,27% del MDAX).


Lo status tecnico di medio periodo di Ionos ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 22,97 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 23,47, mentre il primo supporto è stimato a 22,47.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
