Milano 12:50
44.175 -0,97%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 12:50
10.360 -0,52%
Francoforte 12:50
23.624 -0,81%

A Francoforte, forte ascesa per Ionos

Migliori e peggiori, In breve
A Francoforte, forte ascesa per Ionos
Protagonista Ionos, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,22%.
Condividi
```