Leonardo completa operazione su AuCap di Avio e scende al 19,30%

Difesa, Finanza, Spazio
Leonardo completa operazione su AuCap di Avio e scende al 19,30%
(Teleborsa) - Leonardo, big italiano della difesa, ha completato l'operazione di monetizzazione della partecipazione in Avio che si attesta al 19,30% (dall'originario 28,75%), in linea con le priorità strategiche e gli obiettivi di capital allocation del Gruppo.

A ottobre, Leonardo ha effettuato la cessione di 2.649.031 azioni Avio sul mercato a un prezzo medio di 37,75 euro per azione, eseguita principalmente attraverso un accelerated bookbuilding rivolto a investitori istituzionali. Leonardo ha quindi effettuato l'esercizio integrale dei diritti di opzione relativi alla partecipazione residua detenuta in Avio, sottoscrivendo 3.870.207 azioni Avio al prezzo di emissione di 20,37 euro per azione.
