Piazza Affari: performance negativa per Avio

(Teleborsa) - Rosso per l'azienda aerospaziale italiana, che sta segnando un calo del 3,55%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Avio, che fa peggio del mercato di riferimento.


Analizzando lo scenario di Avio si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 26,65 Euro. Prima resistenza a 27,65. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 26,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
