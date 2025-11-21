Piazza Affari: performance negativa per Avio

(Teleborsa) - Rosso per l'azienda aerospaziale italiana
, che sta segnando un calo del 3,55%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Avio
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di Avio
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 26,65 Euro. Prima resistenza a 27,65. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 26,1.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)