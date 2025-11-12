Milano 17:35
44.793 +0,80%
Nasdaq 20:40
25.480 -0,21%
Dow Jones 20:40
48.283 +0,74%
Londra 17:35
9.911 +0,12%
Francoforte 17:35
24.381 +1,22%

Natural Gas (Amsterdam) a 30,96 euro per Megawatt-Ora alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 30,96 euro/MWH alle 19:30.
