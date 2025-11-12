New York: andamento sostenuto per Globalfoundries

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Globalfoundries
, in guadagno del 2,90% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Globalfoundries
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 35,15 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 36,84. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 38,53.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)