New York: brillante l'andamento di Goldman Sachs

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della banca d'affari americana
, con una variazione percentuale del 3,23%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, si nota che Goldman Sachs
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,77%, rispetto a +2,74% dell'indice americano
).
Allo stato attuale lo scenario di breve di Goldman Sachs
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 843,9 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 821,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 866,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)