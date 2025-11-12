Milano 17:35
44.793 +0,80%
Nasdaq 18:46
25.496 -0,15%
Dow Jones 18:46
48.361 +0,90%
Londra 17:35
9.911 +0,12%
Francoforte 17:35
24.381 +1,22%

New York: giornata depressa per Oracle

Migliori e peggiori
New York: giornata depressa per Oracle
(Teleborsa) - Composto ribasso per il principale fornitore di software aziendale, in flessione del 3,50% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Oracle rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 223,8 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 234,4. Il peggioramento di Oracle è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 219,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```