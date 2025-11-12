New York: movimento negativo per Palantir Technologies

società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo del 2,82%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 189,3 USD. Possibile una discesa fino al bottom 183,2. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 195,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)