New York: preme sull'acceleratore Palantir Technologies

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,91%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Palantir Technologies
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,41%, rispetto a -0,52% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
La situazione di medio periodo di Palantir Technologies
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 144,8 USD. Supporto visto a quota 140,4. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 149,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)