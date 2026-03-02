Milano 17:28
46.254 -2,03%
Nasdaq 17:28
24.824 -0,55%
Dow Jones 17:28
48.714 -0,54%
Londra 17:28
10.774 -1,25%
Francoforte 17:27
24.649 -2,51%

New York: preme sull'acceleratore Palantir Technologies

New York: preme sull'acceleratore Palantir Technologies
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,91%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Palantir Technologies mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,41%, rispetto a -0,52% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


La situazione di medio periodo di Palantir Technologies resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 144,8 USD. Supporto visto a quota 140,4. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 149,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
