New York: luce verde per Palantir Technologies

(Teleborsa) - Effervescente la, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,86%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 137,6 USD. Prima resistenza a 147,4. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 131,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)