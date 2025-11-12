Milano 17:35
44.793 +0,80%
Nasdaq 18:47
25.496 -0,15%
Dow Jones 18:47
48.365 +0,91%
Londra 17:35
9.911 +0,12%
Francoforte 17:35
24.381 +1,22%

New York: scambi in forte rialzo per Elevance Health
Rialzo per il leader americano delle assicurazioni sanitarie, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,18%.
