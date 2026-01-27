Milano 17:35
45.440 +1,09%
Nasdaq 17:55
25.956 +0,94%
Dow Jones 17:55
49.085 -0,66%
Londra 17:35
10.208 +0,58%
Francoforte 17:35
24.894 -0,15%

New York: vendite diffuse su Elevance Health

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sul leader americano delle assicurazioni sanitarie, che perde terreno, mostrando una discesa del 10,75%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Elevance Health rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'esame di breve periodo di Elevance Health classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 348,5 USD e primo supporto individuato a 328,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 368,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
