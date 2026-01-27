New York: vendite diffuse su Elevance Health

leader americano delle assicurazioni sanitarie

Elevance Health

Elevance Health

(Teleborsa) - Pressione sul, che perde terreno, mostrando una discesa del 10,75%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 348,5 USD e primo supporto individuato a 328,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 368,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)