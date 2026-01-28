New York: in bella mostra Elevance Health

leader americano delle assicurazioni sanitarie

(Teleborsa) - Effervescente il, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,76%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 324,3 USD con prima area di resistenza vista a 356,3. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 303,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)