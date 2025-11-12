Milano 17:35
44.793 +0,80%
Nasdaq 20:42
25.492 -0,16%
Dow Jones 20:42
48.296 +0,77%
Londra 17:35
9.911 +0,12%
Francoforte 17:35
24.381 +1,22%

New York: scambi negativi per Schlumberger

Migliori e peggiori
New York: scambi negativi per Schlumberger
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il fornitore di servizi di ingegneria, esplorazione e produzione di petrolio e gas, che mostra un decremento del 3,28%.

La tendenza ad una settimana di Schlumberger è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Schlumberger rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 37,19 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 35,92. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 38,47.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
