New York: scambi negativi per Schlumberger

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il fornitore di servizi di ingegneria, esplorazione e produzione di petrolio e gas
, che mostra un decremento del 3,28%.
La tendenza ad una settimana di Schlumberger
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Schlumberger
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 37,19 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 35,92. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 38,47.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)