Milano 17:35
44.793 +0,80%
Nasdaq 18:47
25.496 -0,15%
Dow Jones 18:47
48.365 +0,91%
Londra 17:35
9.911 +0,12%
Francoforte 17:35
24.381 +1,22%

New York: scatto rialzista per Steel Dynamics

(Teleborsa) - Rialzo per il produttore di acciaio, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,14%.

Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Steel Dynamics rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 160,6 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 155. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 151,4.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
