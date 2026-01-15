Milano
17:00
45.910
+0,58%
Nasdaq
17:00
25.724
+1,02%
Dow Jones
17:00
49.479
+0,67%
Londra
17:00
10.246
+0,60%
Francoforte
17:00
25.359
+0,29%
Giovedì 15 Gennaio 2026, ore 17.17
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: scatto rialzista per KLA-Tencor
New York: scatto rialzista per KLA-Tencor
Migliori e peggiori
,
In breve
15 gennaio 2026 - 16.10
Brilla la
compagnia tecnologica americana
, che passa di mano con un aumento del 7,76%.
Condividi
Leggi anche
In evidenza KLA-Tencor sul listino di New York
New York: in forte denaro KLA-Tencor
New York: in forte denaro KLA-Tencor
New York: in rally KLA-Tencor
Titoli e Indici
KLA
+8,66%
Altre notizie
New York: senza freni KLA-Tencor
New York: accelera KLA-Tencor
New York: pioggia di acquisti su KLA-Tencor
New York: scatto rialzista per Microchip Technology
New York: scatto rialzista per Micron Technology
New York: scatto rialzista per Tesla Motors
Guide
Perpetual bond: significato, come funzionano e quali sono i rischi
I perpetual bond, o bond perpetui, sono titoli debito che, a differenza delle obbligazioni tradizionali, non prevedono una data di scadenza per il rimborso del capitale.
leggi tutto