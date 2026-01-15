Milano 17:00
45.910 +0,58%
Nasdaq 17:00
25.724 +1,02%
Dow Jones 17:00
49.479 +0,67%
Londra 17:00
10.246 +0,60%
Francoforte 17:00
25.359 +0,29%

New York: scatto rialzista per KLA-Tencor

Migliori e peggiori, In breve
New York: scatto rialzista per KLA-Tencor
Brilla la compagnia tecnologica americana, che passa di mano con un aumento del 7,76%.
Condividi
```