New York: si concentrano le vendite su MicroStrategy Incorporated

(Teleborsa) - Rosso per l'azienda di analisi e business intelligence, che sta segnando un calo del 3,77%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di MicroStrategy Incorporated, che fa peggio del mercato di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 218,4 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 230,7. Il peggioramento di MicroStrategy Incorporated è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 214,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
