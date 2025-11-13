Analisi Tecnica: indice DAX del 12/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre
Rialzo marcato per il principale indice di Francoforte, che archivia la sessione in utile dell'1,22% sui valori precedenti.
Il quadro tecnico di breve periodo del DAX mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 24.652. Rischio di discesa fino a 23.840,5 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 25.463,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)