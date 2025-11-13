Milano 9:30
44.972 +0,40%
Nasdaq 12-nov
25.517 0,00%
Dow Jones 12-nov
48.255 +0,68%
Londra 9:30
9.886 -0,25%
24.396 +0,06%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 12/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 12/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre

Punta con decisione al rialzo la performance dell'Eurostoxx 50, con una variazione percentuale dell'1,08%.

L'esame di breve periodo dell'Eurostoxx 50 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 5.861 e primo supporto individuato a 5.640. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 6.082.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
