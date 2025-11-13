Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 12/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre
Punta con decisione al rialzo la performance dell'Eurostoxx 50, con una variazione percentuale dell'1,08%.
L'esame di breve periodo dell'Eurostoxx 50 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 5.861 e primo supporto individuato a 5.640. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 6.082.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)