Milano 12-nov
44.793 0,00%
Nasdaq 12-nov
25.517 -0,06%
Dow Jones 12-nov
48.255 +0,68%
Londra 12-nov
9.911 0,00%
Francoforte 12-nov
24.381 0,00%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,38%

SSE a 4.017,94 punti

Indice SSE +0,38% a quota 4.017,94 all'apertura pomeridiana.
