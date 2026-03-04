Milano 3-mar
44.468 0,00%
Nasdaq 3-mar
24.720 -1,09%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 3-mar
10.484 0,00%
Francoforte 3-mar
23.791 0,00%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -2,85%

SSE a 4.063,57 punti

In breve, Finanza
Indice SSE -2,85% a quota 4.063,57 all'apertura pomeridiana.
