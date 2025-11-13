Milano 11:30
44.919 +0,28%
Nasdaq 12-nov
25.517 0,00%
Dow Jones 12-nov
48.255 +0,68%
Londra 11:30
9.875 -0,37%
Francoforte 11:30
24.280 -0,42%

Eurozona: brillante l'andamento dell'EURO STOXX Construction & Materials

Eurozona: brillante l'andamento dell'EURO STOXX Construction & Materials
Il Comparto costruzioni europeo guadagna l'1,11% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 796,79 punti.
