Milano 17:35
46.361 +1,30%
Nasdaq 18:09
25.042 +1,38%
Dow Jones 18:09
49.858 +0,66%
Londra 17:35
10.686 +1,23%
Francoforte 17:35
25.278 +1,12%

Eurozona: nuovo spunto rialzista per l'EURO STOXX Construction & Materials

Il Comparto costruzioni europeo guadagna l'1,11% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 890,06 punti.
