Milano 11:30
44.919 +0,28%
Nasdaq 12-nov
25.517 0,00%
Dow Jones 12-nov
48.255 +0,68%
Londra 11:30
9.875 -0,37%
Francoforte 11:30
24.280 -0,42%

Francoforte: andamento rialzista per Hensoldt
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Hensoldt, in guadagno del 2,42% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Hensoldt, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Hensoldt segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 83,02 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 85,77. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 81,23.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
