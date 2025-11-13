Francoforte: andamento rialzista per Hensoldt

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Hensoldt
, in guadagno del 2,42% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Hensoldt
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Hensoldt
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 83,02 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 85,77. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 81,23.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)